Audero è in versione Superman, la Samp e la Juve gongolano

Risultato finale: Genoa-Sampdoria 1-1

Titolare nella Sampdoria, alla sua prima stagione in Serie A e già portiere della nazionale Under 21. Emil Audero sta confermando quanto di buono si diceva di lui e quanto di buono mostrato nelle prime settimane di campionato, al netto del momento buio dei doriani e dei tanti (troppi) gol incassati. L'estremo difensore italo-indonesiano anche nel derby contro il Genoa s'è messo in evidenza con almeno tre interventi di pregevole fattura. Nessun paragone con il mostro sacro Gigi Buffon, per carità, ma Audero sta mostrando di crescere bene e senza troppa pressione. Per la gioia della nazionale italiana e della Juventus, che in futuro potrà puntare proprio sul portiere che stasera - a Marassi - ha strozzato in gola l'urlo dei tifosi del Genoa sulle occasioni di Kouamé (due volte) e Piatek. E poco importa - si fa per dire - il rigore causato e poi trasformato dal polacco al 17', perché Audero ha tenuto in piedi la Sampdoria e mister Giampaolo può stare tranquillo: i pali della sua porta sono adeguatamente coperti.