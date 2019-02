Audero è tutto della Samp: "Se sono qui è grazie alla Juventus"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Emil Audero ha rilasciato una intervista ai microfoni di 'Sky' e ha parlato della decisione della Sampdoria di riscattarlo definitivamente trasformando il precedente accordo tra il club blucerchiato e la Juventus in un prestito con obbligo di riscatto . “Sono molto contento di questa decisione che è stata presa, io obiettivamente fino dall'inizio avevo lavorato per una permanenza perché alla fine mi trovo in un’ottima società: devo ringraziare la Sampdoria, ma devo anche ringraziare la Juventus perché come ho detto più volte se sono qui è grazie anche alla Juve".

Sugli obiettivi stagionali, questo il pensiero di Audero: "Europa League? Guardando la classifica non puoi non pensarci, il nostro obiettivo è soprattutto quello di essere il più costanti possibili, se lo siamo allora possiamo puntare veramente all’Europa".