© foto di Federico Gaetano

Un errore di valutazione dopo appena due giri di lancette, anche a causa di una visuale non del tutto limpida e perfetta, poi una prestazione di spessore. Perché Emil Audero ha mostrato di non avere paura e di non tremare, nemmeno di fronte a Cristiano Ronaldo e nello stadio che in futuro potrebbe diventare casa sua. Dopo aver subito la rete del portoghese, il portiere ex Venezia e titolare dell’Under 21 italiana s’è riscattato alla grande. Diventando, inoltre, uno dei migliori in campo. Una super parata su Matuidi, poi la deviazione che ha spinto la terrificante conclusione di CR7 sulla traversa. Audero ha dato sicurezza al reparto e tenuto la Sampdoria in gara fino alla fine, mostrando le qualità del grande estremo difensore nonché confermando quanto di buono si dice di lui. Il suo presente è alla Sampdoria, ma il suo futuro potrebbe essere alla casa madre. Probabilmente al posto di Szczesny, assente oggi per un problema muscolare accusato nel pre-gara. Oggi, a Torino, soltanto CR7 è stato in grado di superarlo.