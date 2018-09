Audero salva su Farias, poi poche emozioni: Cagliari-Samp 0-0 al 45'

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Primo tempo avaro di emozioni alla Sardegna Arena. Al Cagliari non basta il predominio territoriale per scardinare la difesa della Sampdoria e sbatte contro Audero, provvidenziale nell'evitare il vantaggio dei sardi.

Come nella precedente sfida casalinga, quella contro il Milan, i padroni di casa partono fortissimo, con Pavoletti che sfiora la rete con un bel colpo di testa. Poco dopo Joao Pedro non sbaglia davanti ad Audero su assist di Castro, ma il brasiliano è in posizione di offside. La Samp regge l'urto e non ha paura di impostare dalle retrovie, ma le idee sono poche. E così è il Cagliari ad avere l'occasione più nitida della prima frazione: cross dalla destra di Srna, Farias impatta bene alle spalle di Andersen e chiama Audero alla grande respinta. Al 39' paura per Barella, che si accascia a terra dopo un grande recupero su Defrel: si teme per il ginocchio, ma il centrocampista si rialza. All'intervallo è 0-0, meglio la squadra di Maran.