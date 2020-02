vedi letture

Auguri Icardi ma il regalo se lo fa l'Inter: assalto a Milinkovic-Savic

Il 27esimo compleanno di Mauro Icardi spinge l'Inter a ulteriori riflessioni sul futuro dell'argentino: il Quotidiano Sportivo specifica che l'atteso riscatto anticipato da parte del PSG non avverrà, per cui della sua permanenza a Parigi si parlerà solo a giugno. In attesa di schiarite, l'ad Marotta è partito all'assalto di Sergej Milinkovic-Savic, vecchio pallino del dirigente e tornato ad altissimi livelli nell'ultimo periodo. E il contante per convincere Lotito, dovrebbe arrivare proprio dall'addio di Maurito.