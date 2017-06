Aulas saluta Gonalons: "Con la Roma tutto ok, ci lasciamo in buoni rapporti"

© foto di Marco Spadavecchia

Il presidente del Lione Jean-Michel Aulas ha parlato in conferenza stampa soffermandosi sull'addio di Maxime Gonalos, neo acquisto della Roma: "Maxime è venuto in sede stamattina per chiudere il rapporto col club. Con la Roma ci sono tutti gli accordi del caso e col giocatore ci siamo lasciati in buoni rapporti".