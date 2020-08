Aulas si tiene stretto Garcia: "Sa fare bene il suo lavoro. A Lione per raddrizzare la situazione"

Jean-Michel Aulas esalta Rudi Garcia. Ecco le parole del presidente del Lione a RMC Sport: "Garcia? Penso che sappia fare bene il suo lavoro. Era stato scelto per raddrizzare OL. È l'evoluzione verso ciò che volevamo, non è una vendetta. Juninho è stato in grado di supportarlo nei momenti difficili. Per me è una conferma, merita riconoscenza".