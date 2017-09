Aupa Atleti. Il rinnovo del Cholo per festeggiare il Wanda Metropolitano

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Esattamente un anno fa, era il settembre del 2016, Diego Simeone sceglieva di 'rivedere' il suo contratto portando la scadenza dal 2020 al 2018. Una mossa strana, certamente non compresa da un mondo del calcio portato sempre più spesso al rialzo, al rinnovo per far entrare in cassa sempre di più. Il Cholo però non è mai stato uomo banale, tanto in campo quanto nella vita privata e, soprattutto, sulla panchina. "Era necessario per fare quello che crediamo giusto". Aveva liquidato così l'argomento, lasciando più di qualche perplessità sulle reali motivazioni nascoste dietro a questa firma 'alla meno'. E alimentando, ovviamente, i sogni e le speranze dei suoi ammiratori, Inter, PSG e Argentina in primis. Simeone però non ne ha mai fatto un problema, anzi. La sua garra è rimasta quella di un tempo e forse è pure cresciuta partita dopo partita, perché Simeone nel progetto Atletico ci crede davvero. E in tempi non sospetti si era detto impaurito di fronte all'ipotesi di non poter guidare la squadra nel nuovo stadio, quel Wanda Metropolitano che è oramai divenuto realtà (inaugurazione il 16 settembre contro il Malaga, ndr). Pericolo scampato, caro Cholo. Perché l'imminenza dell'evento non lascia adito a dubbi e per sottolineare ancor di più il proprio legame col rojiblanco il Cholo ha voluto stupire tutti ancora una volta: rinnovo fino al 2020 firmato e annunciato nella giornata di ieri. Un messaggio forte e chiaro che assume ancor più significato dopo il precedente prolungamento 'all'inverso' e, soprattutto, dopo l'estate più complicata della storia recente dei madridisti. Il trionfo del Cholismo legato ai colori dei Colchoneros. Aupa Atleti...