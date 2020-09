Aurelio De Laurentiis positivo: "Se l'avessi sospettato, non sarei partito ovviamente"

"Se avessi minimamente sospettato non sarei partito, ovviamente". Così, Aurelio De Laurentiis, come riportato da la Repubblica, ha riposto a quelli che lo hanno contattato per chiedergli spiegazioni sul comportamento tenuto in occasione della riunione di Serie A di ieri, dopo la notizia della positività al coronavirus.