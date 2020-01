Ausilio a 360°: "Faremo di tutto per Eriksen. Moses? Chelsea disponibile"

Dopo le parole di Marotta e Petrachi, è il turno di Piero Ausilio. Il direttore sportivo dell'Inter, tramite i microfoni di Sky Sport, torna a parlare dello scambio saltato con la Roma fra Politano e Spinazzola e del mercato nerazzurro con particolare attenzione ai nomi di Eriksen e Moses: "Posso dire che queste saranno le ultime parole del nostro club in merito, per noi è un argomento chiuso. Il cortocircuito di cui parla il direttore sportivo della Roma? Probabilmente lui lo conosce bene, è una situazione in cui si è trovato spesso soprattutto quando si parla di conferenze stampa ed interviste. Sarà lui la persona più adatta a spiegare cos'è un cortocircuito. Per tranquillizzarlo posso dire che come Inter siamo tutti allineati, quando inizia una negoziazione è perché tutte le componenti sono d'accordo, quindi quella tecnica e quella finanziaria. Quando andiamo a trattare un giocatore lo facciamo perché Conte, Ausilio, Marotta e il presidente sono d'accordo e allineati. Se questo è un pensiero che il direttore sportivo della Roma non ha è problema suo, io dico solo che tra colleghi serve educazione, rispetto e professionalità, oltre che guardare in casa propria. Io parlo di Inter, non di Roma e vorrei che i colleghi di altri club si occupassero dei problemi loro. Per noi sono tutte situazioni vissute in armonia".

Quale futuro per Politano? "E' un asset del club, se ci sarà l'occasione cercheremo di accontentare il ragazzo. E' un attaccante e noi siamo stati chiari in termini di numeri, se dovesse uscire vedremo sul mercato di trovare qualche situazione buona per poter migliorare la squadra".

Moses del Chelsea? "Non lo so, sono valutazioni che stiamo facendo in queste ore. E' un'idea, c'è un principio di accordo col Chelsea che si è reso disponibile, stiamo valutando e può essere un'opportunità ma visti i tempi meglio aspettare".

Il sogno Eriksen? "Giocatore importantissimo, ha attirato le attenzioni delle big europee vista la sua situazione contrattuale. Ci stiamo provando, ci siamo presentati in modo ufficiale al Tottenham, abbiamo fatto un'offerta e aspettiamo, vediamo se potrà andare in porto ma è difficile proprio perché è un grandissimo giocatore ed è normale che in tanti ci pensino. Ci giocheremo le nostre carte e faremo il massimo".

Vecino in uscita? "Abbiamo idee chiare, entrate e uscite si devono compensare. Numericamente dovevamo allargare la rosa sugli esterni, per quanto riguarda il resto vedremo. Serve fare 0-0, non parlerei di nomi e situazioni, cerchiamo di cogliere ciò che il mercato ci offre".