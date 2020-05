Ausilio: "Cavani? Siamo attenti ai parametri zero. Ma Sanchez non è fuori dai giochi"

Edinson Cavani per sostituire Alexis Sanchez? Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter c'è andato molto cauto sul tema nel corso di una intervista rilasciata ai microfoni di 'Sky Sport': "Cavani in questi anni ha dimostrato di essere sempre molto attenta ai parametri zero. Penso a De Vrij, Godin e Asamoah. E' una cosa a cui dobbiamo sempre guardare, Cavani è una opportunità, ma non voglio dire che abbiamo pensato seriamente a Cavani perché oggi il parco dell'Inter è formato da Lukaku, Lautaro, poi il giovane Esposito e stiamo pensando anche a un discorso legato al riscatto di Sanchez. Non lo consideriamo già fuori e ci contiamo tantissimo, per ora e per il futuro".

