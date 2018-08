Ausilio, no comment su Modric: "Parlo della partita. Joao Mario può restare"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel pre-partita di Inter-Torino il d.s. nerazzurro Piero Ausilio ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo fatto quello che dovevamo fare sul mercato, quanto è stato concordato con l'allenatore. La squadra che abbiamo allestito secondo noi è competitiva. Considero la scorsa partita un infortunio, una sconfitta alla prima ci può stare, ma non deve essere messa in discussione quella che deve essere l'ambizione di questa società. Mercato in uscita chiuso? Non dipende da noi, pensiamo che ci sia spazio anche per Joao Mario, nessuno l'ha messo alla porta. Sono arrivate offerte al ragazzo, anche lui avrebbe gradito andare altrove se ci fosse stata l'opportunità. Però è contento qui, anche per come lo vedo io allenarsi. Quanto siamo stati vicini a Modric? Parliamo della partita. Siamo contenti della squadra che abbiamo, abbiamo cercato di portare dentro nuovi giocatori nonostante la scorsa fosse stata stagione positiva. Ci mancava qualcosa in termini d'esperienza e d'imprevedibilità, oggi penso che la squadra sia completa".