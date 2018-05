Ausilio: "Orgoglioso del percorso all'Inter. Per me era un sogno"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il ds dell'Inter Piero Ausilio ha parlato a Inter TV della sua esperienza ventennale in nerazzurro: "Da un lato sono felice e c'è orgoglio, dall'altro inizio a pensare che vent'anni sono tanti. Nel mio caso significa aver fatto un percorso bellissimo, partendo dal settore giovanile e diventando capo dell'area tecnica. Per me era un sogno, così come essere qui e venir premiato. Il segreto di questa professione? In questo lavoro deve funzionare una cosa: lo staff e le persone che coinvolgi, oltre alle idee che proponi alla società. Si tratta di un lavoro di gruppo, non c'è nulla di personale".