Ausilio: "Solo una strada per vedere Lautaro lontano dall'Inter: il pagamento della clausola"

Il direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilio, ha parlato a Sky Sport. Questa un'anticipazione dell'intervista che andrà in onda venerdì, sul tema Lautaro Martinez: "C'è solo una strada che possa portarlo lontano dall'Inter, quella del pagamento della clausola presente nel suo contratto. Tutti la conoscono, è impegnativa sia economicamente che come scadenze. Scadrà nei primi giorni di luglio. Questa è l'unica possibilità per non vedere Lautaro con la maglia nerazzurra nella prossima stagione. Noi non stiamo discutendo e affrontando il tema Lautaro con nessuno, per noi è importante e ha tre anni di contratto. Non vogliamo cederlo. Molte società ci hanno contattato per chiederci informazioni e il Barcellona è stata quella più decisa. So però quello che abbiamo detto ai catalani: non vogliamo cederlo, se lo vogliono devono pagare la clausola".