Ausilio su Zaniolo: "Felice del suo successo anche con un'altra maglia"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Piero Ausilio, ds dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di SkySport dell'exploit di Roma-Inter di Nicolò Zaniolo, trequartista giallorosso ex dei nerazzurri: "E' un calciatore giovane ma molto importante sono contento del suo successo perché è anche merito dell'Inter. Sono felice che stia facendo bene anche se con un'altra squadra. Contro la Juve una sfida per tenere accesa la fiammella dello scudetto? Non so di quale fiammella state parlando, se parlate invece di Champions non è una fiammella ma un incendio. Siamo in linea con i programmi perché abbiamo sempre parlato di consolidamento della nostra posizione".