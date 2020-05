Ausilio: "Tonali ha tutte le qualità per giocare nell'Inter. Timo Werner non verrà da noi"

vedi letture

"Tonali all'Inter? Siamo attenti all'anima italiana, questo sì. E' una cosa che può aiutare nella costruzione della squadra, abbiamo investito si Sensi, Barella e Bastoni e vogliamo continuare a farlo. Tonali ha qualità per giocare nell'Inter, ma non so se economicamente sia una operazione fattibile. Ma come tecnica e personalità, credo abbia tutte le qualità per giocare con noi". Parole e pensieri di Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter che ha rilasciato una intervista ai microfoni di 'Sky'. "Werner? A noi è sempre piaciuto, lo seguiamo da anni. Ma è un giocatore che non arriverà all'Inter, conosco i motivi, sono vari, non abbiamo già iniziato una trattativa: ha una clausola, ma il prossimo anno non sarà sicuramente da noi".

Clicca qui per l'intervista integrale a Piero Ausilio