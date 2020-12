Autogol di Cristante, il Bologna torna in partita: 1-3 al Dall'Ara

vedi letture

Il Bologna prova a riaprire la partita, autogol di Cristante. Barrow mette in mezzo un pallone dove nessuno dei suoi compagni può arrivare. Cristante, nel tentativo di spazzare via la palla, tocca a manda alle spalle di Pau Lopez, che preso in controtempo, non riesce ad arrivare sul pallone.