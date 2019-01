© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lazio in vantaggio sulla Juventus al 59'. Sugli sviluppi di un corner battuto dalla sinistra da Luis Alberto, Emre Can infila in modo sfortunato il proprio portiere Szczesny con una deviazione di testa, facendo impazzire di gioia l'Olimpico. Vantaggio meritato per quanto visto finora.