Autogol di Koulibaly: l'Arsenal passa in doppio vantaggio sul Napoli

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ancora una ripartenza letale, ancora gol dell'Arsenal, che con Lucas Torreira passa a condurre per due reti a zero sul Napoli, nella gara dei quarti di finale di Europa League in corso a Londra: in realtà la nettissima deviazione di Koulibaly fa propendere per un assegnazione del gol al difensore, chiaramente un autorete. L'azione: bruttissima palla persa da Fabian Ruiz in mezzo, Torreira gliela strappa e riparte in velocità. Ozil e Lacazette chiedono palla, ma inutilmente, visto che l'ex Samp va fino in fondo e conclude, trovando la deviazione amica del difensore senegalese.