Autogol di Schnell e sigillo di Borini: il Milan dilaga, 5-2 al Dudelange

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Poker del Milan, ed è ancora fortunata la squadra rossonera, perché è il Dudelange a segnare di nuovo nella propria porta, stavolta col capitano Schnell. Punizione manco a dirlo di Calhanoglu dalla trequarti sinistra, mischia in area e deviazione ravvicinata del difensore in tuffo. Palla sotto la traversa, nulla da fare per Bonnefoi. Pochi istanti dopo arriva anche il quinto gol: Borini, entrato da poco al posto di Cutrone, raccoglie una respinta della traversa sulla conclusione di Calhanoglu e batte da due passi il portiere ospite.