Autogol e due rigori negati: né Fortuna né Makkelie sorridono alla Roma

Fonte: Dal nostro inviato a Barcellona

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Roma in svantaggio dopo il primo tempo nel match del Camp Nou. Giallorossi messi bene in campo e per niente rinunciatari nonostante il livello e il blasone dell'avversario. A far discutere, infatti, non sono le consuete incursioni di Messi, bensì due episodi "sfortunati" nell'area di rigore del Barcellona. Pronti-via e Semedo butta giù Dzeko (10'): il bosniaco e la Roma reclamano il tiro dal dischetto, ma Makkelie non è d'accordo e lascia correre. Una decisione assolutamente rivedibile, almeno secondo quanto apparso dalle tribune. Opinabile anche la scelta finale, col direttore di gara che sorvola dopo un intervento in ritardo di Umtiti su Pellegrini sulla linea dell'area al minuto 42. Oltre alla Dea bendata, con l'autogol di De Rossi al 38', ci ha pensato dunque anche la terna olandese a complicare il primo tempo di Florenzi e compagni, negando loro due rigori che sembravano piuttosto evidenti.

Clicca nel link in calce per leggera la diretta testuale del match di TMW