Avanti alla Juve o cambiare lega. Bivio Allegri: adesso cosa farà?

© foto di www.imagephotoagency.it

Tre Scudetti conquistati e il quarto in arrivo. Tre Coppe Italia sollevate al cielo e la quarta che può arrivare la prossima settimana. Poi una Supercoppa e due finali di Champions perse, il più grande cruccio di una gestione che in Italia ha conosciuto solo vittorie. Mentre in Europa grandi amarezze.

Cosa farà adesso Massimiliano Allegri? E' questa la domanda più gettonata tra i tifosi della Juventus. Archiviata Inter-Juventus, e con il tricolore quasi in tasca, c'è bisogno di progettare il futuro e come sempre in questi casi si parte dall'allenatore, che ha altri due anni di contratto, è il più pagato della Serie A, ma nelle ultime settimane punzecchiato a più riprese sul tema è stato piuttosto sibillino: "Nel calcio può succedere di tutto. Con la società ci confronteremo a fine stagione".

Una risposta che può voler dire tutto o nulla. Di certo, Allegri sulla sua permanenza non ha dato garanzie perché le valutazioni sono profonde e richiedono tempi più sereni.

E allora si tireranno le somme dopo mercoledì prossimo, o dopo la matematica conquista dello Scudetto. Il tecnico livornese ha dalla sua i risultati, ma sa che la tifoseria sul suo nome è spaccata nonostante in Italia abbia vinto finora tutto quello che c'era da vincere. Le critiche piovute sulla sua figura dopo il ko col Napoli sembrano un'anomalia visto il cammino di questa Juventus che anche in Champions è uscita solo dopo una straordinaria vittoria al Bernabeu contro quel Real che ieri sera ha conquistato la terza finale in tre anni. Eppure, le critiche dei sostenitori bianconeri ci sono state e in un recente sondaggio lanciato da Tuttosport la maggioranza dei tifosi ha detto di sognare Klopp sulla panchina della Juventus. E di sperare nell'allontanamento dell'attuale allenatore.

Considerazioni di cui non si può non tenere conto. A cui vanno aggiunge le avances che arrivano da un Premier pronta a inserire nel suo show almeno due nuovi allenatori: uno all'Arsenal e un altro al Chelsea. Entrambe monitorano anche Allegri e non c'è dubbio che per il manager livornese si tratterebbe di una grande occasione. Così come lo è la Juve, che resta la società con cui ha altri due anni di contratto e che spinge per la sua permanenza. Resta solo da capire se il giocattolino s'è rotto, e quindi è meglio salutarsi a fine stagione, o è ancora in funzione.