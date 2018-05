Avanti con Allegri: il tecnico della Juve non ha dubbi sul suo futuro

Fonte: Dal nostro inviato allo stadio Olimpico, Raimondo De Magistris

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Paradossalmente, è stato più vago Gianluigi Buffon. Del numero uno della Juventus sappiamo che si ritirerà al termine di questa stagione, anche se non è ancora chiaro quale sarà il suo primo ruolo dirigenziale. Se in Nazionale (più difficile) o sempre alla Juventus (probabile), se partirà con un ruolo alla Totti o uno alla Zanetti: "Parlerò col Presidente a fine stagione", ha detto Buffon. Senza specificare altro.

Invece, nella conferenza stampa della vigilia, Massimiliano Allegri ha di fatto spazzato via tutte le indiscrezioni relative a un suo futuro lontano da Torino con una frase: "A fine stagione mi siederò attorno a un tavolo con la società e inizieremo a programmare il futuro". Non si può essere più chiari. Nonostante un Arsenal che ha inserito il nome di Max nella sua short-list, Allegri vuole proseguire la sua avventura in bianconero forte anche di un contratto valido fino al 2020 da sette milioni di euro netti a stagione. Il motivo della sua scelta è soprattutto nel rapporto con i dirigenti, aspetto che il manager livornese più volte ha messo in evidenza in conferenza stampa: "Con la società ho un ottimo rapporto e ha lavorato benissimo in questi quattro anni. Dopo il mio primo anno la società ha completamente ribaltato il gruppo con ottimi risultati".

Avanti insieme, quindi, almeno stando alle ultime parole di Allegri. Le offerte concrete da altri top club europei ancora non sono arrivate, ma arriveranno, e il prossimo anno bisognerà per forza di cose ripartire con una squadra priva di alcuni dei protagonisti delle ultime stagioni. Però la Juventus resta la Juventus, e Allegri sa che in giro per l'Europa è difficile trovare un contratto più importante e una sfida più affascinante.