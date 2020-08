"Avanti con cautela". Ecco la linea che filtra da casa Milan sull'operazione Tonali

"Avanti con cautela". Come riporta La Gazzetta dello Sport, è questa la linea che filtra dal Milan. La cautela è d’obbligo (in qualsiasi affare), ma è la conferma che il club rossonero procede nella trattativa, portandosi in vantaggio sull’Inter. I nerazzurri non sono del tutto uscita di scena, ma in questo momento hanno altre priorità.