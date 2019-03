© foto di Tommaso Bonan

Grande l'esaltazione questa mattina sulle prime pagine dei quotidiani portoghesi dopo la vittoria sulla Roma che ha permesso al Porto di qualificarsi per i quarti di finale di Champions League. Un 3-1 firmato dai giocatori di Conceicao, definiti da A Bola come "gladiatori". "Dall'inferno all'Olimpo" è invece il titolo in prima pagina di O'Jogo, che punta forte sul risultato ribaltato dai portoghesi rispetto al ko dell'Olimpico all'andata. L'altro grande quotidiano nazionale - Record - apre invece con un eloquente, "Ave, Porto!". Queste le prime pagine dei tre quotidiani: