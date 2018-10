Aveva ragione Stirpe: il Frosinone col tridente è una squadra da Serie A

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Finalmente il Frosinone, e Frosinone tutta, si godono la Serie A: sin dalla promozione, tra una sterile lamentela del Palermo nella breve estate post-playoff, e le prestazioni ampiamente sotto le proprie possibilità della squadra di Longo, il pubblico ciociaro ha dovuto inghiottire fin troppi bocconi amari, per tacere delle umilianti sconfitte contro Atalanta e Sampdoria. Ma aveva ragione il patron Stirpe, che il tecnico si è affrettato a ringraziare nel post-partita ( CLICCA QUI per leggere le parole del tecnico ciociaro! ): questa è una squadra di competere per la Serie A, ma che andava rimescolata per trovare un assetto in grado di renderla compatibile con un campionato molto diverso da quello cadetto.

La proposizione del tridente sembra aver dato molte più certezze offensive, necessarie se non prioritarie per una squadra che fino alla sosta ha fatto maledettamente fatica a centrare la porta avversaria, al punto da passare oltre 500 minuti a digiuno. Buoni segnali erano arrivati contro il Torino, ottimi in casa contro l'Empoli, eccezionali quest'oggi nel secondo scontro diretto contro la SPAL. Con Campbell e Ciano nel doppio ruolo di rifinitori ed esecutori, e un Ciofani sempre disponibile al sacrificio, il tridente gialloazzurro sembra poter fare male a qualsiasi difesa, anche in Serie A.