Avramov: "Tonali diventerà un punto fisso della Nazionale con Barella"

© foto di Federico De Luca

Vlada Avramov, ex portiere di Cagliari e Fiorentina tra le altre (ora preparatore dei portieri della Honved) ha parlato, tra i vari argomenti, del Brescia in un''intervista a firenzeviola.it. L'ex portiere serbo ha fatto parte negli anni scorsi dello staff tecnico delle rondinelle. E adesso dice: "Anche se quest'anno è una matricola, è una bella piazza e di tradizione. Grazie al presidente Cellino che ha investito tanto, la stagione scorsa la è riuscita a vincere il campionato con questi ragazzi che dunque si conoscono e giocano insieme già da due anni. Con l'innesto di Balotelli penso che ci sarà da divertirsi". Avramov ha parlato anche di Tonali. "Si vedevano già le sue qualità. E' un giocatore sul quale la Nazionale secondo me potrà fare affidamento per tanti anni perché se continua così sarà presto un punto fermo con Barella". Chiusura su Dessena, ieri uscito per un serio infortunio, suo ex compagno nel Cagliari: "Spero che non sia niente di grave, e sono sicuro che tornerà più forte di prima perché è un grande professionista. Gli auguro tutto il bene possibile".