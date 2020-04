Avv. Capello: "Allenamenti individuali? Strutture di A lo consentono, in C ho qualche dubbio"

vedi letture

Pierfilippo Capello, avvocato esperto di diritto sportivo, commenta a Sky Sport 24 la distinzione tra sportivi di discipline individuali e sportivi, come i calciatori, di discipline da praticarsi in squadra: “Sono permessi solo gli allenamenti delle discipline sportive individuali, ma questo non vuol dire che il singolo atleta di sport di squadra non possa muoversi o allenarsi, sicuramente anche l’atleta professionista può allenarsi al parco”.

Può farlo col pallone?

“Sì, perché sta facendo attività motoria da solo e non sta allenandosi con la squadra”.

In Serie A per molte squadre, a livello di spazi e strutture, sarebbe possibile allenarsi in maniera individuali.

“Sì, devo dire che c’è grossa differenza tra le dotazioni dei centri sportivi di Serie A, di B e di C. In certi contesti, come alcuni di Serie A si potrebbe pensare anche ad allenamenti tecnici, cioè col pallone, mantenendo le misure di sicurezza. Non sono convinto che in alcune situazioni di Serie C si potrebbe fare lo stesso. Gli sport di squadra però hanno delle caratteristiche: l’atleta non deve solo muoversi, ma anche fare dei movimenti con gli altri compagni. Prima o poi si dovrà trovare un modo per far sì che si possa tornare a un allenamento vero e proprio”.