© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dal 30 agosto 2015 al 13 agosto 2019. È durata quasi quattro anni l'avventura di Ivan Perisic all'Inter, una storia fatta di alti e bassi, di frizioni con alcuni giocatori, di gol decisivi nel derby e di corse e accelerazioni che verranno forse rimpiante dal popolo nerazzurro. Il tutto era però arrivato al capolinea, forse anche da tempo, visto che il giocatore era stato vicino all'addio in almeno due sessioni di mercato prima di questa, quando lo stesso croato aveva chiesto la cessione senza però portare la giusta offerta.

Perisic non è riuscito però a coronare il suo sogno di andare a giocare in Premier League, visto che da due giorni è tornato ufficialmente in Bundesliga, dopo l'esperienza, dal 2013 al 2015 al Wolfsburg. Nelle quattro stagioni all'Inter per ben due volte è andato in doppia cifra in Serie A e ha concluso con un totale di 163 presenze e 40 reti segnate in tutte le competizioni. Adesso una nuova avventura: il Bayern Monaco è pronto a sfruttare la sua qualità per tornare grande anche in Champions League.