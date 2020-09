Avversarie Milan: il Bodo/Glimt domina in Norvegia, lo Zalgiris ha già eliminato la Honved

L'urna di Nyon ha già decretato le possibili avversarie del Milan, in caso di successo contro lo Shamrock Rovers: Bodo/Glimt o Zalgiris Vilnius.

I norvegesi hanno già affrontato in passato squadre italiane, sebbene si parli di tempi piuttosto lontani: l'ultima volta nella defunta Coppa delle Coppe 1994/95 quando gli scandinavi misero paura alla Sampdoria, vincendo 3-2 in casa per poi cadere a Genova (2-0). Altri due precedenti, sempre in Coppa delle Coppe: 1976/77 contro il Napoli (doppia vittoria, 2-0 a Bodo e 1-0 al San Paolo) e 1978/79 contro l'Inter (5-0 nerazzurro a San Siro e 2-1 in Norvegia).

Primo in classifica con grande margine di vantaggio (+10 sul Molde e una partita da recuperare) e un calcio spettacolare, con 56 reti segnate, media di 3.5 a partita. Già in tre occasioni in questo campionato sono arrivati successi tennistici. Il tridente, formato dai danesi Zinckernagel e Junker, più il norvegese Hauge (20 anni, da tenere d'occhio) rappresenta una vera e propria democrazia del gol con 11 reti a testa. Allenatore, da due anni, Kjetil Knudsen.

Anche lo Zalgiris Vilnius è nel mezzo del campionato. Secondo nel massimo torneo lituano, è una delle squadre più importanti del Paese con 7 campionati e 12 coppe nazionali vinte. Diversi giocatori sono nel giro della nazionale maggiore, come il capitano Saulius Mikouliunas, terzino di 36 anni, il difensore Rolandas Baravykas e il centrocampista Modestas Vorobjovas. A dare più qualità però sono gli stranieri, in particolar modo gli esterni offensivi Francis Kyeremeh (Ghana) e Hugo Vidémont (Francia). Nello scontro contro il Bodo/Glimt parte sfavorito ma occhio: nell'ultimo turno lo Zalgiris ha eliminato gli ungheresi dell'Hoved, sulla carta ben più quotati.