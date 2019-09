© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Avversario in Champions, ma anche possibile obiettivo di mercato. Kai Havertz, stella del Bayer Leverkusen, è entrambe le cose per la Juventus di Fabio Paratici. Secondo quanto riferito da Tuttosport, il ds bianconero continua a monitorare il 20enne attaccante tedesco. In estate, le Aspirine sono riuscite a trattenerlo, ma è molto difficile che la cosa si possa ripetere nel 2020. Oltre alla Juve, però, c'è la fila: ci sono anche Bayern Monaco e Manchester City.