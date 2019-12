Avvio a ritmi folli, Bayer-Juve non si fanno male: 0-0 al 45'. Brivido Rabiot

Fonte: inviato a Leverkusen

Venti minuti a ritmi vertiginosi, poi Bayer Leverkusen e Juventus non si fanno male, pur provandoci. Il primo tempo finisce 0-0, con brivido finale firmato Rabiot. I tedeschi vogliono la qualificazione. E, spinti da un muro rossonero che non si ferma un attimo, partono a mille: l’ex Crotone DIaby impegna Buffon e poi il palo, Demirbay si segnala da fuori. La Vecchia Signora risponde colpo su colpo, con Higuain e Ronaldo ispirati, anche se il portoghese è in ritardo su un bel suggerimento dell’argentino. Meno in partita, ancora una volta, i mancini Bernardeschi e Rabiot.

Dopo 20-25 minuti a ritmi insostenibili, chiusi da un bel tiro di Bellarabi respinto da un Buffon legnoso ma fin qui efficace, la partita scende su tempi e modi di gioco più sostenibili. Higuain è ancora il più pericoloso dei suoi, ma sparecchia alto una bella palla. Gli avanti di Bosz sbattono sulla foga di Demiral (tra i migliori in campo finora) e un Rugani partito male ma cresciuto con lo scorrere del tempo. Tornando a Rabiot: l’ultima occasione del primo tempo è a “firma” sua. Goffissimo, il francese perde palla a 25 metri dalla propria porta. Ne nasce un calcio d’angolo senza grossi problemi, ma l’occasione era davvero ghiotta. Per il Bayer, che in questo momento sarebbe fuori dalla Champions League. La Juve gioca e spinge, senza preoccupazioni. E per ora senza gol: 0-0 all’intervallo.