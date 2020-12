Avvio shock per la Juve: Fiorentina subito avanti a Torino, Vlahovic firma l'1-0

vedi letture

Avvio da incubo per la Juventus, subito sotto in casa contro la Fiorentina. Che, invece, si gode una partenza flash: i viola sbloccano la gara dello Stadium grazie a Dusan Vlahovic. Bel gol del giovane centravanti, che brucia De Ligt su lancio di Ribery e poi sceglie il tocco morbido per battere Szczesny. Dopo tre minuti, i viola sono avanti in casa dei bianconeri, 1-0.