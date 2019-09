© foto di Daniele Buffa/Image Sport

José Antonio Choclán, uno degli avvocati di Cristiano Ronaldo, ha analizzato a margine del 'Word Football Summit' le ragioni che hanno spinto il portoghese a firmare con la Juventus: "Cristiano saprà perché si è trasferito alla Juventus, io non lo so. Ma è chiaro che la politica fiscale spagnola può scoraggiare i giocatori a restare o a venire in Spagna. La questione tributaria è importante quando un calciatore decide in quale squadra e in quale campionato andare a giocare. Il regime fiscale italiano è molto suggestivo, anche se suppongo che questo non sia l'unico motivo della scelta di CR7. In ogni caso, in Spagna non c'è un regime così flessibile e Cristiano è stato ingiustamente incriminato quando non aveva commesso alcun delitto fiscale". Lo riporta As.