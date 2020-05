Avvocato Grassani: "Nel prossimo decreto articolo sui ricorsi. Alla FIGC potere quasi assoluto"

L'avvocato Mattia Grassani ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss della incertezza circa la ripresa della Serie A, spiegando in particolare come il prossimo decreto dia ampio potere alle federazioni in termini di ricorsi: "In fase di stesura, un articolo del prossimo decreto si occupa espressamente di ricorsi verso la decisione delle federazioni CONI, e che di fatto introduce un potere assoluto, o comunque una discrezionalità molto più ampia, ai presidenti delle federazioni interessate da queste problematiche. In forza di questo decreto, il precedente federale e con esso il CONI possono adottare decisioni anche in deroga alle vigenti disposizioni dell'ordinamento sportivo, hanno un'autonomia che ha come finalità quella di definire un possibile contenzioso", le parole del legale del Napoli.