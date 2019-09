Avvocato Icardi: "Chiede pari dignità. E quindi il pieno reintegro in rosa"

© foto di Insidefoto/Image Sport

L'avvocato Giuseppe Di Carlo, legale di Mauro Icardi nella richiesta di arbitrato dei giorni scorsi verso l'Inter, ha parlato a Radio Anch'io lo Sport su Radio Rai: "Preferisco non entrare troppo nel dettaglio, anche perché siamo nell'ultimo giorno di mercato e potrebbero esserci degli sviluppi. La domanda di arbitrato aveva come oggetto il reintegro ritenendo che un calciatore legato contrattualmente all'Inter abbia diritto di partecipare agli allenamenti in condizione di parità rispetto agli altri soggetti, sostenendo che ci fossero discriminazioni e differenziazioni rispetto agli altri calciatori".

Perché Icardi non ha accettato altre destinazioni?

"Sul discorso mercato non entro nello specifico, siamo alla fine ed è opportuno che tutte le parti in causa possano trovare una soluzione che soddisfi entrambi. Striscioni e minacce dei tifosi? Sono situazioni non carine che influiscono ancora di più sull'aspetto psicologico di un ragazzo di 26 anni e di un professionista affermato. Io credo sia utile abbassare i toni per lasciare in pace una famiglia."

Quali possono essere i tempi del procedimento?

"I tempi saranno dettati dal collegio arbitrale, dipenderanno dall'accoglimento o meno del'istanza di rito accelerato e dai tempi della formazione stessa del collegio. L'Inter ha 5 giorni di tempo per nominare un proprio arbitro che dovrà incontrarsi col nostro, poi sarà nominato il presidente e dopodiché ci sarà l'attività istruttoria. I tempi si allungheranno o accorceranno in base a tutto questo. Chi ne uscirà vincitore? Considerando la posta in gioco e i rapporti pregressi, ci sarà la possibilità di arrivare ad una soluzione condivisa che possa soddisfare tutte le parti. Devono essere tutelati entrambi. Noi vogliamo solo tutelare la dignità di un lavoratore, sottoposto quindi ad un datore di lavoro. Il rispetto della dignità e delle ragioni del lavoratore è quello a cui puntiamo. L'obiettivo è quello di rientrare e di poter lavorare in rosa, col resto del gruppo, anche perché lo stesso Mauro ha ottimi rapporti con i compagni di squadra. Vedremo in questi giorni se si potrà trovare una soluzione o un compromesso".

Se e cosa è stato sbagliato nella gestione e nella comunicazione?

"I media hanno inciso profondamente, ma non per volontà della nostra parte o dell'entourage di Icardi. Lo stesso ricorso di cui stiamo parlando è emerso sui quotidiani da oramai diverso tempo, ciò di cui si dovrà discutere è già di dominio pubblico".

Che futuro può avere Icardi a Milano?

"Lui intanto vuole pari dignità rispetto agli altri calciatori. Ha sempre rispettato la maglia e i tifosi. Lui vuole solo la possibilità di allenarsi come tutti gli altri con la disponibilità di Antonio Conte. Da parte del calciatore non c'è alcuna preclusione nel trovare una soluzione condivisa che accontenti tutti. Ripeto: abbiamo introdotto una domanda di arbitrato per far sì che un giocatore sia tutelato dal punto di vista della dignità e dell'onore nei confronti del proprio datore di lavoro".