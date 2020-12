Az, Koopmeiners: "Contro il Napoli possiamo fare una bella gara"

Domani la sfida tra olandesi e partenopei.

Il centrocampista dell’Az Alkmaar, Teun Koopmeiners, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della delicata sfida al Napoli in Europa League: “Le trasferte di Napoli e sul campo della Real Sociedad ci hanno insegnato qualcosa, abbiamo imparato la lezione. Quello che ci mancava era l’intensità.e fare meglio in fase di possesso.



Come valuti lo 0-0 con la Real Sociedad?

“È stata la conferma che possiamo fare molto bene nel nostro stadio. Giocando così possiamo fare una bella gara anche contro il Napoli, una delle migliori squadre europee”.