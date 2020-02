Azienda, moda e social network. Cinque esperti spiegano chi è CR7

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella giornata di domani Cristiano Ronaldo compirà 35 anni e la Gazzetta dello Sport prova a spiegare i segreti dietro il rendimento ancora al top del portoghese della Juventus. Per farlo, spazio a 5 esperti di vari settori che ne spiegano abitudini e comportamenti.

Niente lasciato al caso - "Alla base di tutto c'è un lavoro meticoloso e individuale sull'aspetto neuromuscolare, non solo muscolare", spiega Giovanni Bonocore, ex preparatore personale di Del Piero. Dietro i successi e la fama di CR7 c'è però anche l'aspetto pubblico, come racconta l'analista economico Andrea Sartori: "CR7 non è il primo caso di sportivo diventato azienda. Lo deve soprattutto al volano dei social, settore in cui è maestro". In fatto di stile si distingue spesso e per Alessandro Martorana "nessun vip ha mai avuto tanta consapevolezza di sé. Può andare oltre le mode, può indossare ciò che vuole". Chiusura col nutrizionista Giorgio Calabrese ("una dieta attentissima gli ha garantito di essere ancora una Ferrari") e con l'esperta di comunicazioni social Nicoletta Vittadini: "Maniacalità, attenzione al dettaglio, studio, sul suo account Instagram c'è tutto Ronaldo. Ha tante identità, tutte potenti".