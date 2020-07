Azione stupenda tra Zapata, Gosens e de Roon: esterno meraviglioso dell'olandese, 2-1

L'Atalanta si riporta in vantaggio al minuto venticinque: azione che si sviluppa sulla sinistra, dove Gosens chiede e ottiene il triangolo a Duvan Zapata, arrivando sul fondo. Pallone all'indietro per De Roon che, al volo e di esterno destro, pesca l'angolino lontano dove Andrenacci non può arrivare. 2-1 per i nerazzurri sul Brescia.