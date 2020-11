Azmoun, Malcom e Driussi. Lazio in emergenza, ma allo Zenit manca gran parte del talento

Se non è una gara da dentro o fuori poco ci manca, per lo Zenit San Pietroburgo che fra poche ore affronterà la Lazio nella terza giornata dei gironi di Champions League. I russi sono ultimi nel gruppo F con 0 punti e contro una Lazio rimaneggiata proveranno a trovare quel successo che riaccenderebbe la speranza qualificazione. Nei biancocelesti mancheranno Immobile, Luis Alberto, Strakosha, Lazzari e Lucas Leiva, fra gli altri, ma pure il tecnico russo Semak avrà i propri pensieri in questi minuti di avvicinamento al match. Nello Zenit infatti mancheranno per infortunio tre dei giocatori più talentuosi dell’intera rosa, ovvero Malcom, Sebastian Driussi e Sardar Azmoun. Il brasiliano ce lo ricordiamo per lo sgarbo alla Roma nell’estate del 2018, quando poi finì al Barcellona. L’argentino piaceva in passato fra le altre a Inter e Sampdoria, mentre il soprannome “Messi iraniano” racconta molto delle qualità di Azmoun, in passato obiettivo di mercato del Napoli.