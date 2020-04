Azmoun, Sorloth e i casi in rosa. Il lavoro di Giuntoli per il mercato in attacco del Napoli

Oltre a Mertens, nel Napoli c’è anche il caso Milik. La punta polacca che non vuole rinnovare e che verrà messo inesorabilmente sul mercato. A tutto questo si aggiungono altri casi: il fallimento di Lozano che non ha convinto e, infine, la partenza di Callejon a fine stagione. Situazioni - sottolinea La Gazzetta dello Sport - che stanno spingendo Cristiano Giuntoli a guardare oltre il presente e a pianificare quelle che potrebbero essere le operazioni da concludere da qui alla prossima estate, in un reparto avanzato che - al momento - sembra il settore maggiormente destinato a trasformarsi nell’immediato futuro.

Azmoun e Sorloth - Fermo restando l’acquisto di Andrea Petagna (arriverà a giugno), Giuntoli sta valutando alcuni profili che corrisponderebbero alle esigenze di Rino Gattuso. Uno, è quello di Sardar Azmoun, attaccante iraniano in forza allo Zenit di San Pietroburgo. Ma non solo, perché Giuntoli segue da mesi anche Alexander Sorloth, 24 anni, norvegese dal fisico possente, in grado di assicurare parecchia forza negli ultimi 20 metri. Il ragazzo è di proprietà del Crystal Palace, ma è in prestito al Trabzonspor. In Turchia si sta facendo apprezzare per le sue doti di marcatore: in 39 presenze stagionali ha realizzato 25 gol e in campionato non ha mai saltato una partita, finora.

Jovic - Ma non solo l’iraniano e il norvegese nella lista della spesa dello staff di ADL. C'è anche Luka Jovic del Real Madrid, anche se è delle ultime ore la notizia che il club madrilista starebbe pensando di trattenerlo anche per la prossima stagione. Intanto, Giuntoli tiene aperta la discussione con Ramadani, il manager del giocatore, col quale ha già concluso altri affari in passato.