Azzurri a sorpresa: Grifo-El Shaarawy dentro, nonostante lo scarso impiego

Quattro gli "stranieri" convocati da Roberto Mancini per le partite contro Grecia e Liechtenstein. E se le chiamate di Jorginho e Verratti sono scontate, lo sono molto meno quelle di Vincenzo Grifo e Stephan El Shaarawy.

Grifo in verità è da un anno nel giro della Nazionale, giocando però solo una volta e lo scorso 20 novembre, 45 minuti contro gli Stati Uniti. L'ala sinistra, nata e cresciuta in Germania da padre siciliano e mamma pugliese, da qualche anno è uno degli esterni più interessanti in Bundesliga. È tornato al Friburgo negli ultimi giorni di mercato dopo aver iniziato la stagione all'Hoffenheim. Poco spazio per lui: una partita da titolare nella quale ha giocato meno di un'ora e uno spezzone di gara nell'ultimo turno. Trovare spazio in una squadra che è sorprendentemente al secondo posto non sarà facile, Mancini tuttavia gli ha concesso nuovamente fiducia

Stephan El Shaarawy sta prendendo le misure del campionato cinese che sta per terminare. Arrivato nella seconda parte della stagione, il "Faraone" ha giocato tre partite da titolare, una sola per intero. Un gol e due assist per l'ex Roma, che potrà essere giudicato solamente la prossima stagione. La convocazione di Roberto Mancini è un segnale forte: non è necessario giocare in Italia, e nemmeno in un campionato di primissimo livello.