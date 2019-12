B. Dortmund, ecco Haaland: arriva subito per 20 mln. Firma fino 2024

Nel bel mezzo di un pomeriggio di fine anno, il Borussia Dortmund ha annunciato a sorpresa l'acquisto di Erling Haaland, attaccante del Salisburgo accostato con insistenza alla Juventus nelle ultime settimane. A fornire i dettagli di questo colpo però è stato proprio il club austriaco, che spiega come Haaland si trasferirà subito in Germania per circa 20 milioni di euro (e non dalla prossima estate) firmando un contratto fino al 2024 con i gialloneri. Il norvegese si unirà alla squadra il 3 gennaio e si recherà al ritiro di Marbella, in Spagna, il giorno successivo.

OFFIZIELL: Erling #Haaland wechselt in die deutsche Bundesliga und unterschreibt beim @BVB einen Vertrag bis zum Sommer 2024. DANKE für alles, Erling, und alles Gute in Dortmund! #EinerVonUns #MadeinSalzburg pic.twitter.com/FZUVaLcrru — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) December 29, 2019