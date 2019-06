B. Fernandes strizza l'occhio all'Inter: "Conte è un grande allenatore"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da Sportmediaset dopo la vittoria della Nations League, il fantasista portoghese Bruno Fernandes ha parlato così dei tanti rumors sul suo futuro, compresi quelli che lo accostano all'Inter: "Per adesso non so ancora nulla. Avrò i prossimi giorni per capire quanto c'è di vero. Io sono molto tranquillo, sono già in una grande piazza come lo Sporting CP e non sto cercando di andare via. Se arriverà poi l'opportunità di andare in club che non si può rifiutare valuterò con la mia società".

Interesse dell'Inter?

"Io sono stato benissimo in Italia e vedo ancora tanto la Serie A. Seguo l'Inter e tutte le altre. Non ho la minima idea se sia vero o no il loro interesse per me. La squadra nerazzurra nella prossima stagione avrà un grande allenatore quale Antonio Conte, uno che ha fatto benissimo sia in Nazionale che con la Juventus. Vedere il mio nome accostato all'Inter è senza dubbio importante"