B. Silva top player Nations League. E CR7 non la prende benissimo...

Cristiano Ronaldo vuole vincere tutto, sempre e comunque. Quanto accaduto ieri sera durante la celebrazione della Nations League ne è solo l'ennesima dimostrazione. Come dimostrano diversi ferma-immagine circolati su Twitter, infatti, il capitano del Portogallo non avrebbe preso bene la decisione della UEFA di premiare il suo connazionale Bernardo Silva come miglior giocatore del torneo. Una volta comunicato il verdetto, mentre tutti i calciatori lusitani si avvicinavano al centrocampista del Manchester City per congratularsi con lui, CR7 ha scosso la testa in maniera vistosa ed evitato lo sguardo diretto del vincitore. Poi, un buffetto che significa tutto fuorché: "Complimenti, sono felice per te".

Non importa dunque se hai appena vinto la Nations League e se un tuo compagno di squadra ottiene un riconoscimento individuale, per Cristiano Ronaldo nello sport e nella vita conta solo una cosa: vincere tutto ciò per cui si compete.