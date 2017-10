© foto di Federico De Luca

Unanimità totale per El Khouma Babacar, uomo partita della sfida vinta dalla Fiorentina contro il Benevento: un gol dopo pochi secondi dall'ingresso in campo, il rigore conquistato e una determinazione che squilibra la partita. Per il centravanti solo sette sulla stampa: con Benassi e Badelj è il giocatore più determinante in questo momento all'interno dell'impianto di gioco di Pioli.

I voti per El Khouma Babacar

TuttoMercatoWeb.com - 7

Gazzetta dello Sport - 7

Corriere della Sera - 7

Tuttosport - 7

La Nazione - 7