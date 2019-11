© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

E sono quattordici. Un Ciro Immobile non brillantissimo mette comunque la sua firma nella sfida tra Lazio e Lecce e fissa il punteggio sul 3-1 per i capitolini. Esecuzione perfetta dal dischetto per l'attaccante napoletano, che spiazza Gabriel e mette in cassaforte il risultato. Ma il Lecce può recriminare per il rigore fallito da Babacar poco prima: sulla respinta di Strakosha, Lapadula aveva messo dentro partendo però prima della battuta del compagno di squadra. Manganiello non ha fatto ripetere il penalty.