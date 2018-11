Fonte: firenzeviola.it

Ryan Babel, attaccante olandese del Besiktas accostato alla Fiorentina negli scorsi giorni, interpellato da Voetbal Inside dopo la gara di Europa League giocata ieri contro il Genk ha risposto anche ad una domanda sul suo futuro: "Non andrò al Flamengo, non è un'opzione al momento. Fiorentina? Non ne so niente, ma non so se posso parlare del mio futuro. So solo che finalmente il mio agente parlerà con il Besiktas e decideremo del mio futuro: era molto che aspettavo questo incontro".