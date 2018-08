Bacca-Milan, amore mai nato nonostante i gol

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il suo addio al Milan è in verità vecchio un anno, anche se adesso è definitivo: Carlos Bacca chiude la sua avventura in rossonero con 34 reti in 77 partite. Numeri non certo fallimentari, anzi. Soprattutto nel primo anno il suo contributo sottorete era in linea con le aspettative. Certo non ha aiutato giocare in una squadra che stava attraversando il periodo storico peggiore dalla Serie B in poi. Il suo modo di giocare poco incline al sacrificio, però, l'ha reso inviso a Montella e scaldato poco i tifosi. Il suo ritorno in estate è stato per lo più sopportato da tutte le parti. Torna al Villarreal dove ha fatto discretamente bene: 15 reti nell'ultima stagione che sono valsi la qualificazione in Europa League. E chissà che proprio in questa competizioni non si incrocino le strade del colombiano col Diavolo.