Bacca: "Ultimo anno al Milan negativo, voglio restare al Villarreal"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'attaccante Carlos Bacca spera in un accordo tra Milan e Villarreal che gli permetta di proseguire in Spagna la sua carriera. Queste le sue dichiarazioni dal ritiro della nazionale colombiana a Milanello: "Mi sento bene, con il desiderio e la speranza di continuare come ho finito la stagione. Mi è piaciuta l'annata al Villarreal, purtroppo l'anno scorso al Milan non è andata bene. In campo non mi sono divertito, a differenza di quanto accaduto nell'ultima stagione. E' grazie al club spagnolo se sono di nuovo nel gruppo della nazionale colombiana".